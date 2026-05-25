В Чехии митрополита РПЦ Илариона заподозрили в хранении наркотиков

В Чехии правоохранители остановили авто с российским митрополитом Иларионом, который возглавляет чешскую ветвь РПЦ, где обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Илариона от имени его защиты, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечено, что митрополит Иларион "пока не имеет возможности лично обратиться к подписчикам канала", поэтому информацию публикует сторона защиты.

По сообщению, 24 мая после выезда из храма Петра и Павла в Карловых Варах правоохранители остановили авто, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции "не сообщили четких причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу перешли к осмотру автомобиля".

Во время осмотра в багажном отделении было обнаружено четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

"Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой. Митрополит Иларион категорически отрицает любую причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией", – говорится в заявлении защиты.

"Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ошибочным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке того, что произошло", – приводят заявление Илариона.

Защита митрополита утверждает, что у них есть "серьезные вопросы" по поводу обстоятельств остановки автомобиля и дальнейшего осмотра. По словам адвоката, на шоссе автомобиль митрополита фактически ждали две полицейские машины. При этом, как отмечает защита, полицейские сразу запросили документы не только у водителя, но и у митрополита Илариона, хотя никаких претензий, связанных с нарушением правил дорожного движения, заявлено не было.

"Особое беспокойство вызывает то, что митрополита Илариона, по словам защиты, отвели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля", – жалуется защита российского митрополита.

Сторона защиты требует предоставить все видеозаписи, связанные с остановкой автомобиля. Также защита настаивает на независимой экспертизе вещества, упаковки и контейнеров, проверке отпечатков пальцев, следов ДНК и установлении того, кто имел доступ к автомобилю до остановки.

Иларион утверждает, что в последние месяцы неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место его служения.

С 2009 года митрополит Иларион возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, и его считали одним из главных кандидатов на пост следующего патриарха РПЦ. Однако в июне 2022 года решением синода РПЦ он был отстранен от этой должности и переведен руководить Будапештско-Венгерской епархией.

В конце 2024 года синод РПЦ лишил Илариона и этого руководящего поста. Это увольнение произошло через несколько месяцев после того, как вокруг митрополита разгорелся скандал из-за обвинений в домогательствах. В результате он был переведен в храм святых Петра и Павла в Карловых Варах.

В 2025 году обсуждали возможность внесения Илариона в национальный санкционный список Чехии.