На референдуме в Кракове отстранили мэра от партии Туска

В воскресенье в Кракове прошел референдум по отзыву Александра Мишальского с должности мэра, что привело к его отставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Согласно официальным результатам, 171 581 человек проголосовал за отзыв Мишальского, представителя партии Дональда Туска "Гражданская платформа", тогда как 3631 проголосовали против.

Явка составила всего 29,99%. Однако для признания результатов действительными и отзыва мэра с должности нужна была явка всего не менее 26,98% избирателей, имеющих право голоса.

Согласно законодательству, в течение 90 дней должны состояться новые выборы мэра. К тому времени Краков будет руководить комиссар, назначенный премьер-министром.

"Демократия местного самоуправления означает, что жители имеют последнее слово. Последние несколько месяцев стали для меня очень важным уроком. Быть мэром Кракова было большой честью и ответственностью. Не все было сделано так, как я хотел", – прокомментировал результаты Александр Мишальский.

Инициатива о проведении референдума возникла со стороны группы жителей, объединенных вокруг Яна Гофмана, главы района I Старый Город. В сборе подписей и кампании также активно участвовал соперник Мишальского на местных выборах, Лукаш Гибала, вместе с обществом "Краков для жителей". К ним присоединились также правые группировки, в частности "Конфедерация" и "Право и справедливость".

Главными обвинениями в адрес Мишальского были растущий долг города, введение зоны чистого транспорта, повышение цен на билеты городского транспорта и трудоустройство лиц, связанных с властью.

Результаты референдума являются большой победой для "Права и справедливости" и "Конфедерации", которые рассматривают отзыв мэра в Кракове как первый шаг в более широкой кампании по противостоянию либеральным городским органам власти.

Вице-президент партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил, что референдум в Кракове – это начало большой волны, которая завершится уходом Дональда Туска.

Майское исследование общественного мнения в Польше свидетельствует, что с текущими настроениями избирателей партия Дональда Туска не сможет сформировать правительство после выборов, хотя и будет формальным победителем.

Опрос IBRiS, обнародованный ранее, прогнозировал существенно лучший результат "Левицы", с которым эта партия вместе с "Гражданской платформой" могли бы получить минимально необходимое большинство в Сейме.