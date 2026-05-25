Санду лишила гражданства Молдовы нескольких силовиков из непризнанного Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду лишила молдовского гражданства еще пять человек из непризнанного Приднестровья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Указ опубликовали 25 мая на сайте администрации главы государства.

Согласно указу, Майя Санду лишила гражданства Александра Булгаза, Дениса Карамануцу, Николая Ковалева, Дениса Марусика и Евгения Романюка. Решение вступило в силу сразу после подписания, его еще можно обжаловать в суде.

Согласно открытым данным, по меньшей мере несколько человек, которых лишили гражданства, работают в силовых структурах непризнанного Приднестровья.

В конце февраля Майя Санду уже лишила гражданства Молдовы девять действующих или бывших чиновников из непризнанного Приднестровья.

Недавно Санду заявила, что указ кремлевского правителя Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдовского региона на войну против Украины.

