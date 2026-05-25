Китай критикует Германию за визит парламентской делегации на Тайвань

Официальный Пекин высказал критику в адрес Германии в связи с визитом делегации немецких депутатов на Тайвань.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мао Нин, слова которой приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Представительница китайского внешнеполитического ведомства выразила несогласие с официальными контактами между Тайванем и странами, поддерживающими дипломатические отношения с Пекином.

Она подчеркнула, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. По ее словам, "принцип единого Китая" составляет "политическую основу" китайско-немецких отношений.

"Мы призываем соответствующих лиц с немецкой стороны придерживаться принципа "единого Китая" и прекратить посылать неправильные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", – сказала Мао Нин.

Немецкая межпартийная парламентская делегация во главе с депутатом от партии "Зеленых" Тиллем Штеффеном прибыла на Тайвань в минувшие выходные. Цель поездки – расширение сотрудничества с островом.

Во вторник делегация должна встретиться с президентом Тайваня Лай Цинде, которого Пекин считает сепаратистом.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к разговору с президентом Тайваня Лай Цинде в рамках процесса принятия решения об одобрении соглашения о продаже оружия на сумму $14 миллиардов.

Отмечалось, что заявления Трампа могут осложнить отношения между Белым домом и Пекином, над укреплением которых президент США упорно работал во время визита в Китай на прошлой неделе.

Китайский лидер Си Цзиньпин приложил усилия, чтобы сделать Тайвань ключевой темой своего двухдневного саммита с Трампом в Пекине на прошлой неделе. Си сказал Трампу быть осторожным в вопросе Тайваня.

После визита в Китай Трамп предостерег Тайвань от провозглашения независимости.