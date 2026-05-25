Литовские пограничники перехватили дрон, прилетевший из Беларуси

Литовские пограничники перехватили летательный аппарат, прибывший из Беларуси в Шальчининкайском районе.

Об этом в понедельник сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно сообщению, в субботу вечером сотрудники пограничной службы Пурвенай Варенского пограничного отряда получили запрос от ВВС о том, не был ли замечен летающий объект, вероятно дрон, в воздушном пространстве между Пурвенай, Эйшишкес и Мантвилишкес в Шальчининкайском районе.

Вскоре операторы видеонаблюдения заметили беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении государственной границы.

После того, как пограничники применили противодроновое оборудование, объект начал двигаться в сторону пограничного пункта Эйшишкес. Пограничники быстро отправились к предполагаемому месту приземления. Через несколько минут пограничники снова применили противодроновое оборудование, пока дрон наконец не упал вблизи деревни Думбле.

После осмотра местности сотрудники VSAT обнаружили самодельный дрон без груза примерно в 500 метрах от государственной границы. Он был сильно поврежден при падении на землю.

После проведения детального осмотра местности сотрудники VSAT доставили беспилотный летательный аппарат к пограничному забору в Пурвенай.

Тем временем власти Литвы прекратили операцию по поиску беспилотника, который в минувший четверг проник в воздушное пространство страны.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.