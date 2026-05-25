США отреагировали на массированный российский удар по Киеву

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис осудила массированный удар РФ по Киеву в ночь на воскресенье, 24 мая.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Х, сообщает "Европейская правда".

Дэвис отметила, что собственными глазами увидела некоторые последствия этой атаки.

"Целенаправленные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы. Как ранее заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться", – подчеркнула она.

Посольство США выразило соболезнования всем, "кого коснулась эта ужасная трагедия".

Напомним, здание Министерства иностранных дел Украины пострадало в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.

В понедельник представители более 70 иностранных государств по приглашению главы МИД Андрея Сибиги посетили места последних ударов РФ на Лукьяновке в Киеве.

Также лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская начала поездку в Киев с посещения могилы погибшей белорусской добровольцы, а также побывала на разрушенной российскими обстрелами Лукьяновке.