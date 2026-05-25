Украина против ослабления санкций в отношении "Беларуськалия" на фоне новостей о давлении со стороны США

Украина считает невозможным ослабление санкций в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и настаивает на необходимости усиления санкционного давления.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции со Светланой Тихановской в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Сибига прокомментировал информацию о том, что сейчас партнеры пытаются убедить Украину ослабить санкционное давление на Беларусь, и заявил, что Киев выступает категорически против этого.

"Мы отвергаем любые подходы, связанные с ослаблением давления на агрессора. Наоборот, давление должно быть усилено, и мы получили от белорусской стороны позиционный материал относительно новых санкций", – сообщил министр.

Сибига воздержался от комментариев по поводу информации, фигурирующей в западных СМИ, о том, что именно администрация США хочет убедить Украину ослабить это давление.

Впрочем, он заметил, что попытки повлиять на Украину не имеют смысла, поскольку не помогут изменить политику режима Александра Лукашенко в поддержке государства-агрессора

"Не нужно питать иллюзий, что какое-либо ослабление позволит вытащить Беларусь из сферы влияния России. Это не удастся. Он слишком инкорпорирован, слишком интегрирован с россиянами", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что США давят на Украину, требуя снятия ограничений на белорусские удобрения, которые важны для финансирования режима.

Также поступали сообщения, что Литва признала давление со стороны США в отношении белорусских удобрений, однако впоследствии в Литве опровергли, что министр признавал это давление.