СМИ: самолет с главой Минобороны Британии не был оснащен защитой от подавления сигнала GPS

Самолет ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, когда его сигналы GPS были заглушены, оказался "беззащитным" перед этим, поскольку не был оснащен системами защиты.

Об этом стало известно изданию The Times, сообщает "Европейская правда".

Сигнал GPS на самолете Dassault 900LX Falcon, на котором в четверг летел Хили из юго-восточной Эстонии в Великобританию, был заблокирован в течение всего трехчасового полета.

По данным британского издания, правительство не установило на борту VIP-самолета, который используется для перевозки премьер-министра, министров кабинета, высшего военного руководства и короля, средства защиты, в частности от подавления системы связи.

И это несмотря на почти идентичную атаку в 2024 году, которая вывела из строя систему GPS на том же самолете с тогдашним министром обороны Грантом Шаппсом на борту, когда он пролетал вблизи российской Калининградской области.

Решение не устанавливать защитные системы было принято с целью экономии до 200 миллионов фунтов, но сейчас оно отменяется. Эксперты заявили, что самолет остался "уязвимым для внезапной атаки".

Самолет с Хили на борту вылетел из Тарту, что на юго-востоке Эстонии, в четверг вечером после посещения войск вблизи российской границы.

Во время полета телефоны и ноутбуки не могли подключиться к интернету, а приборная панель в кабине пилотов давала сбои. Пилотам пришлось использовать инерционные навигационные системы, чтобы определить свое местонахождение.

В предыдущие годы британские министры летали на самолетах BAe 146, которые были оснащены системами защиты, но их вывели из эксплуатации в рамках пакета мер по сокращению расходов.