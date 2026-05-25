Центробанк России подал второй иск в суд ЕС в связи с замороженными активами

Российский Центральный банк заявил в понедельник, что подал второй иск в Суд Европейского Союза, оспаривая регламент ЕС, который разрешает использовать замороженные суверенные активы России для погашения кредита Украине.

"Нормативный акт ЕС, оспариваемый Банком России, рассматривает суверенные активы России как элемент финансовой поддержки третьей страны, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов", – отметил центральный банк.

В постановлении от 24 февраля 2026 года указано, что кредит ЕС Украине должен быть погашен только тогда, когда Украина получит от России репарации за вторжение 2022 года, при этом ЕС должен оставить за собой право использовать замороженные активы России для погашения долга Украины.

Центральный банк России оценивает, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов суверенных средств России. Большинство этих активов заморожено в Европе, и они хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В марте Центральный банк обжаловал решение от декабря 2025 года о бессрочной заморозке его активов в Европе, утверждая, что заморозка была введена с "серьезными процедурными нарушениями". Иск также был подан в Суд ЕС.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас в феврале допустила возвращение к первоначальной идее предоставления Украине кредита на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение. Однако после выборов в Венгрии вето все же было снято.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по "репарационному кредиту" Украине с использованием росактивов.