Сибига рассказал о деталях своих переговоров с Тихановской

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали своих переговоров с лидером белорусской демократической оппозиции в изгнании Светланой Тихановской, которая в понедельник находилась с визитом в Киеве.

Об этом украинский министр написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что они с Тихановской уделили особое внимание вопросам региональной безопасности и противодействия угрозам, исходящим от режима Александра Лукашенко в адрес Украины, Польши и стран Балтии.

Он подчеркнул, что в будущем украинская сторона видит "свободную, демократическую Беларусь, входящую в состав Люблинского треугольника наряду с Украиной, Польшей и Литвой".

"Безнаказанности не будет: режим Лукашенко несет полную ответственность за агрессию против Украины. Мы обсудили совместные усилия по сбору доказательств для Специального трибунала в Гааге, а также привлечение режима к ответственности за преступления против украинских детей", – добавил Сибига.

Кроме того, по словам главы МИД, он получил от представителей оппозиционных сил Беларуси новый пакет предложений по санкциям. Он добавил, что намерен вынести их на рассмотрение на уровне ЕС.

"Наши нации также активизируют сотрудничество в гуманитарной и информационной сферах, включая совместное противодействие русификации и поддержку белорусского языка. В качестве яркого напоминания о наших глубоко укоренившихся связях мы подарили нашим гостям архивные дипломатические документы Украинской и Белорусской Народных Республик", – отметил Сибига.

Эти документы, подчеркнул он, доказывают, что Украина и Беларусь были тесно связаны официальными и человеческими узами еще до Советского Союза.

Напомним, утром 25 мая Тихановская прибыла с первым официальным визитом в Киев, где она должна встретиться, в том числе, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита она должна открыть представительство демократических сил Беларуси в Киеве и скоординировать шаги по борьбе с Лукашенко.

Также сообщалось, что Сибига во время пресс-конференции с Тихановской прокомментировал информацию о том, что в настоящее время партнеры пытаются убедить Украину ослабить санкционное давление на Беларусь.

В частности, он подчеркнул, что Украина считает невозможным ослабление санкций в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и настаивает на необходимости усиления санкционного давления.

