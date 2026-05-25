"Победа Украины откроет Беларуси путь к свободе": Тихановская о целях визита в Киев

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала не путать режим Лукашенко с белорусским народом и заверила в поддержке Украины в войне

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Светлана Тихановская признала, что украинское сопротивление российской агрессии защищает также другие народы.

"Мы понимаем, что сегодня Украина защищает не только собственную независимость. Украина защищает право наших народов жить без имперского диктата, – заявила она и добавила. – Я уверена, что победа Украины также откроет путь к свободе для Беларуси.

Тихановская подчеркнула, что белорусский народ, в отличие от режима, поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвала проводить между ними различие.

"Мы признаем, что режим в Минске сделал Беларусь соучастницей этой агрессии. Но Лукашенко – узурпатор, который не представляет белорусский народ и служит лишь интересам Кремля. Беларусь – это не Россия, а белорусский народ – это не режим. Белорусы стояли вместе с вами на Майдане и гибли в окопах еще с 2014 года", – пояснила лидер демократических сил Беларуси.

Также Тихановская призвала не поддаваться планам белорусского и российского режимов, для которых выгодно посеять вражду также между обществами. "Путин и Лукашенко сделали все, чтобы разрушить дружеские отношения между нашими народами, но мы непременно их восстановим", – заверила она, поблагодарив Украину за согласие на этот визит.

Ранее в штабе Тихановской объяснили визит в Киев, во время которого она встретится с Зеленским.

Как сообщалось, министр Сибига после встречи с Тихановской выступил против ослабления санкций в отношении "Беларуськалия".