В посольстве рассказали о состоянии здоровья 16-летнего украинца, избитого на мосту в Варшаве

В посольстве Украины в Варшаве сообщили, что 16-летний Артем, подвергшийся 7 мая нападению на Свентокшиском мосту в польской столице, постепенно возвращается к привычной жизни.

Об этом в посольстве сообщили на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

С первых дней после инцидента дело находится под постоянным контролем Консульского отдела посольства Украины в Польше. 22 мая консул посетил семью по месту жительства, чтобы убедиться, что Артем поправляется.

Консул выяснил состояние здоровья подростка, ход лечения и актуальные потребности семьи.

"На сегодняшний день Артем чувствует себя удовлетворительно: он прошел курс лечения и постепенно возвращается к привычной жизни. Его интересы представляет адвокат. Консульский отдел поддерживает постоянную связь с семьей и в дальнейшем будет держать под контролем ход расследования, в частности правовую квалификацию действий нападавших", – рассказали в посольстве.

Посольство и в дальнейшем будет сопровождать дело в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Польши.

Также посольство Украины отмечает внимание польской стороны к этому делу на высшем государственном уровне и разделяет четкую позицию официальных лиц Республики Польша: насилию и вражде на почве национальности, языка или происхождения не может быть оправдания.

Напомним, пятеро граждан Польши в возрасте 15-18 лет были задержаны в связи с жестоким избиением трех подростков из Украины 7 мая на мосту в Варшаве. Сообщалось, что один из украинцев получил настолько серьезные травмы, что попал в больницу.

Полиция Польши подчеркнула в сообщении от 11 мая, что собранные доказательства не указывают на то, что инцидент имел националистическую подоплеку.

Напомним, в конце прошлого года генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских учеников Слупского строительного училища, а также на ксенофобские комментарии, которые местный учитель позволил себе в адрес украинских детей.