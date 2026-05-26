В Литве говорят об информоперации РФ, направленной на уменьшение поддержки Украины

Ремигиюс Бридикис, директор Государственного департамента безопасности Литвы (VSD), заявляет, что на фоне инцидентов с дронами Россия проводит информационную операцию против Литвы и других стран Балтии, а в долгосрочной перспективе проверяет свою готовность к различным сценариям, в том числе военным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Бридикис отметил, что риторика России становится все более агрессивной и радикальной.

По его словам, Москва стремится сдержать страны Балтийского региона от дальнейшей поддержки Украины.

"Мы должны понимать, что прежде всего против нас проводится информационная операция, которая давит на нас, чтобы мы отказались от поддержки Украины или ограничили ее", – сказал Бридикис.

Поскольку Украина в последние месяцы осуществляет удары дронами на северо-западе России, некоторые из ее беспилотников пересекают воздушное пространство стран Балтии.

Россия утверждает, что страны Балтии намеренно позволяют украинским беспилотникам использовать их территорию для воздушных ударов. Литва, Латвия и Эстония категорически отрицают это, отмечая, что дроны попадают в их воздушное пространство из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Бридикиса, атаки Украины на критическую инфраструктуру являются болезненными для России.

Он также не исключил возможности других провокаций со стороны России.

"Это, конечно, может быть частью более широкого плана, мы бы тоже не исключали такую оценку, что в таком информационном поле, под давлением, можно организовать определенные провокации под прикрытием информационного фона и угроз, которые сейчас распространяются налево и направо", – сказал чиновник.

"Одна часть – это то, что видит враг, что он планирует делать, другая часть – это то, насколько мы готовы. В этом случае для нас не имеет значения, чьи дроны летают на нашей территории и в каком направлении, но мы должны контролировать наше пространство, быть способными управлять ситуацией", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе румынский самолет сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

Президент Еврокомиссии тогда заявила, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге ЕС.

