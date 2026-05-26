Россия считает задержание митрополита РПЦ в Чехии попыткой очернить его и православие

Министерство иностранных дел России считает задержание в Чехии митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона провокацией и требует его освобождения.

Об этом говорится в комментарии представительницы МИД России Марии Захаровой на сайте российского ведомства, пишет "Европейская правда".

Митрополит РПЦ Иларион был задержан в Чехии за перевозку неизвестного вещества. В МИД РФ требуют "безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства".

"В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет выражен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей", – говорится в комментарии Захаровой.

Она отметила, что посольство России продолжит оказывать митрополиту всяческое содействие. По мнению МИД РФ, задержание Илариона произошло "по надуманному обвинению".

"Автомобиль, в котором находился митрополит, был остановлен двумя патрульными машинами полиции Чешской Республики. Во время обыска, который проводился без фото- и видеофиксации и без привлечения понятых, в багажном отделении машины было якобы обнаружено некое неназванное вещество. Впоследствии в отделении полиции был проведен личный обыск Илариона и его водителя, а также тест на наличие в организме наркотических веществ (с отрицательным результатом)", – говорится в комментарии Захаровой.

"Расцениваем этот инцидент как целенаправленную инсценированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, которое в последнее время подвергается нападениям в Чехии", – добавила спикер МИД России.

24 мая в Чехии правоохранители остановили авто с российским митрополитом Иларионом, который возглавляет чешскую ветвь РПЦ, в котором обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Примечательно, что в 2025 году обсуждали возможность внесения Илариона в национальный санкционный список Чехии.