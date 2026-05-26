В Литве завернули 38 мигрантов, прорывших тоннель под границей с Беларусью

Литовская Государственная служба пограничной охраны (VSAT) сообщила во вторник, что ее сотрудники не допустили в Литву 38 мигрантов, которые пытались попасть в страну из Беларуси через подземный тоннель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

36 мужчин и две женщины, которые представились гражданами Афганистана и Ирана, попытались попасть в Литву в понедельник ночью, выйдя из тоннеля в Шальчининкайском районе.

Пограничники преследовали мигрантов в темном лесу, и в конце концов их задержали. Некоторые из иностранцев имели документы, удостоверяющие личность.

Отправляя мигрантов обратно, сотрудники VSAT, как обычно, предлагали им гуманитарные наборы с едой и вещами для пребывания на открытом воздухе. Большинство из них не взяли эти наборы.

Мигранты пытались попасть в Литву из Беларуси через ранее выкопанные тоннели – 6 апреля в Вильнюсском районе и 6 мая в Вильнюсском районе.

Служба государственной безопасности Литвы заявляет, что такие тоннели выкапываются, а мигранты пытаются пролезть в Литву через них "не без ведома белорусских чиновников".

Всего в этом году 763 мигранта пытались попасть в Литву из Беларуси в несанкционированных местах, 194 – в Польшу и почти 4 тысячи – в Латвию.

Всего с начала миграционного кризиса литовские пограничники задержали более 25 тысяч иностранцев, которые пытались незаконно попасть в страну.

Наплыв мигрантов в восточные страны ЕС из Беларуси начался в 2021 году, и Запад обвиняет минский режим в его организации.

Ранее в мае в литовском городе Кальвария, по дороге в Польшу, пограничники задержали гражданку Латвии, которая незаконно перевозила в своем автомобиле мигрантов из соседней страны.

Напомним, в Польше возле границы с Беларусью обнаружили подземный тоннель, которым воспользовались 180 мигрантов.