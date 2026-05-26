СМИ: Швеция вдвое снизит стоимость месячных проездных билетов на общественный транспорт

Правое правительство Швеции объявит о своих планах снизить ежемесячные тарифы на общественный транспорт на фоне энергокризиса, связанного с войной на Ближнем Востоке.

О соответствующих планах стало известно газете Aftonbladet, передает "Европейская правда".

По информации газеты, ежемесячные платежи будут уменьшены наполовину с начала июля до конца декабря. Правительство выделяет на это около семи миллиардов крон, или чуть менее 700 миллионов евро.

"Если вам не нужно пользоваться автомобилем или он не нужен для работы, мы призываем вас чаще пользоваться общественным транспортом", – сказала министр финансов Элизабет Свантессон.

Перед этим правительство представило пакет поддержки на сумму 17,5 миллиарда крон (около 1,7 миллиарда евро) для снижения цен на бензин и дизельное топливо. Этот пакет является следствием роста цен на энергоносители, вызванного войной в Персидском заливе. Ранее правительство уже обсуждало необходимость дополнительной поддержки общественного транспорта.

Главная оппозиционная партия, Социал-демократы, считает действия правительства "отчаянными". Секретарь партии Тобиас Боудин в своих комментариях отмечает, что правительство последовательно выступало против всех предложений оппозиции по снижению тарифов на общественный транспорт.

30 апреля в Европейской комиссии сообщили, что в ЕС пока нет дефицита топлива и газа, несмотря на продолжение войны на Ближнем Востоке

Перед этим министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против ограничения скорости на автомагистралях, чтобы снизить спрос на топливо на фоне высоких цен на него.