Эстония хочет, чтобы ЕС открыл все кластеры с Украиной до саммита в июне

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна хочет, чтобы Европейский Союз сосредоточился на процессе, который приведет Украину к полноправному членству в ЕС, и открыл все шесть кластеров переговоров о вступлении до саммита в июне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

На прошлой неделе стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена без права голоса в Европейском Союзе на время переговоров о вступлении.

Согласно предложению Мерца, Украина, среди прочего, получила бы возможность назначить комиссара без права голоса в Европейскую комиссию и направлять представителей без права голоса в Европейский парламент, а также постепенно получать доступ к бюджету Европейского Союза.

Европейский Союз не имеет ассоциированных членов. Ранее Европейский Союз заключал соглашения об ассоциации со странами-кандидатами. Например, Эстония заключила такое соглашение в 1995 году. Этот документ заложил основу для тесного сотрудничества и создал необходимую правовую базу, которая подготовила страну к вступлению в Европейский Союз.

По словам главы МИД Эстонии, Европейский Союз должен сейчас сосредоточиться на процессе, который приведет Украину к полноправному членству. Для этого все шесть кластеров переговоров о вступлении должны быть открыты уже в июне.

По словам Тсахкны, предложение Мерца, которое теперь стало публичным, уже циркулировало, когда Венгрия полностью заблокировала прогресс Европейского Союза в вопросах расширения более двух лет назад.

"Между тем ситуация изменилась: в Венгрии сформировано новое правительство, и на данный момент наша рекомендация и позиция заключаются в том, чтобы четко двигаться вперед в рамках согласованного процесса расширения, а именно – до июньского Совета открыть все шесть разделов переговоров и двигаться дальше с этого момента.

Эти разделы должны быть открыты как для Украины, так и для Молдовы. Поэтому такой альтернативный путь пока не будет способствовать этой деятельности, и поэтому наша очень четкая рекомендация и указание также касается других государств-членов, что мы сейчас сосредоточимся на этом процессе обретения полноправного членства", – сказал Тсахкна.

По словам Тсахкны, пока трудно оценить, как быстро могут продвигаться переговоры по вступлению Украины.

"Очень трудно сказать, поскольку есть очень сложные разделы, например, по сельскому хозяйству, по свободному движению рабочей силы, а также бюджетные вопросы на будущее, если Украина присоединится к Европейскому Союзу", – сказал Тсахкна, добавив, что эта тема является очень политической.

Марко Михельсон, председатель Комитета по вопросам иностранных дел Рийгикогу, заявил, что ни Эстония, ни Украина не хотят, чтобы Украине был предоставлен статус ассоциированного члена Европейского Союза.

Михельсон также отметил, что сейчас важно, чтобы переговоры о вступлении начались в следующем месяце.

Министр иностранных дел Андрей Сибига воздержался от поддержки или категорического отрицания идеи Фридриха Мерца о новом формате отношений ЕС с Украиной, но напомнил о требовании Киева.

А вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Украина не против элемента из предложения канцлера Германии об "ассоциированном членстве", который касается участия в работе институтов ЕС до полноправного вступления в Евросоюз.

