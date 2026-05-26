Хорватия считает, что Украина "более чем готова" открыть первый кластер в июне

Украина абсолютно готова к открытию первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС, и в Хорватии ожидают, что это произойдет в июне 2026 года.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила государственный секретарь МИД Хорватии Андрея Метелко-Згомбич перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам во вторник, 26 мая.

"Хорватия продолжает утверждать, что Украина более чем готова открыть первый кластер, и мы действительно ожидаем, что это произойдет в июне", – заявила Метелко-Згомбич.

Она добавила, что в Хорватии ожидают, что "ни одно государство-член не будет иметь никаких дополнительных возражений по этому поводу".

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна хотел бы, чтобы ЕС открыл все шесть кластеров переговоров о вступлении для Украины до саммита в июне.

Так же министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с венгерской коллегой Анитой Орбан заявил, что переговоры о вступлении должны быть открыты до конца первого полугодия 2026 года.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр объяснил условие Венгрии для открытия первого кластера с Украиной.

