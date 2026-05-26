В России обвинили Евросоюз в планах сместить президента Сербии

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко обвинил Европейский Союз в том, что он стремится отстранить от должности президента Сербии Александара Вучича.

Заявление российского дипломата приводит российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Боцан-Харченко заявил, что с приближением выборов в Сербии, прежде всего парламентских, следует ожидать дальнейшей активизации протестов с целью дестабилизации ситуации.

По словам российского посла, акции протеста в Сербии организованы и поддерживаются извне – Евросоюзом и "определенными кругами", которые с ним связаны.

"Многие могут возразить мне, указывая на то, что во время субботней акции протеста не было никаких символов, флагов или иной символики Евросоюза. Ее не было, потому что с этой символикой связана старая, так называемая оппозиция, которая дискредитировала себя. Новая оппозиция хочет показать, что ничего с ними общего не имеет. И я все-таки уверен, что это определенная акция прикрытия", – заявил Боцан-Харченко "Вестям".

Целью ЕС, сказал глава посольства РФ, является отстранение от власти президента Вучича.

"Потом, ближе к выборам или по итогам выборов, естественно, Евросоюз проявит себя в полной мере, целью которого является устранение Александара Вучича и руководящей верхушки, которая консолидирована вокруг него", – сказал Боцан-Харченко.

Парламентские выборы в Сербии должны состояться до 31 декабря 2027 года. С 2025 года Вучич высказывал мнение, что выборы могут состояться раньше и одновременно с президентскими.

В субботу в Белграде состоялся протест против Вучича, накануне которого в Сербии приостановили работу железной дороги.

Массовые протесты в Сербии начались после обвала железнодорожного навеса в городе Новый Сад в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Студенты сербских университетов были в авангарде протестующих, которые призвали Вучича уйти в отставку из-за этой трагедии.

В 2025-2026 годах протесты переросли в широкое движение против авторитарного правления Вучича.

