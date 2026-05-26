В Бельгии поезд врезался в школьный автобус, есть погибшие

В Бельгии во вторник около 8:15 утра на железнодорожном переезде в Бугенхауте (Восточная Фландрия) поезд столкнулся со школьным автобусом.

Об этом сообщает RTBF, передает "Европейская правда".

В результате аварии несколько человек в автобусе погибли. Количество пострадавших пока неизвестно. По данным СМИ, пассажиры поезда остались невредимыми.

В тот момент, когда автобус переезжал железнодорожный переезд, "шлагбаумы были опущены, а светофоры горели красным", утверждает железнодорожный оператор Infrabel. "Дальнейшее расследование должно выяснить, как могла произойти эта авария", – добавили там.

По данным Infrabel, поезд следовал из Брюгге в Буггенхаут, где у него была остановка. "Переезд находился в километре от станции, поэтому поезд уже немного замедлялся, но удар был чрезвычайно сильным. Машинист все же попытался применить аварийное торможение, но было уже слишком поздно", – отметили в компании.

По информации телеканала VRT, кроме водителя, в школьном автобусе находились семеро школьников и сопровождающий.

Министр внутренних дел Бернар Кентен отреагировал на аварию в Бугенхауте. "С большой скорбью я узнал о трагической аварии в Бугенхауте, в которой поезд столкнулся со школьным автобусом", – написал он в посте в X.

"Мои мысли – с пострадавшими и их близкими. Желаю раненым сил. Благодарю наши службы экстренной помощи за оперативное реагирование на месте происшествия", – добавил он.

В апреле на юго-западе Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд, столкнувшийся с грузовиком на железнодорожном переезде; водитель грузовика погиб.

Ранее на одной из ветвей во французской Нормандии на весь день остановилось движение после столкновения экспресса с грузовиком на переезде, в аварии погиб машинист поезда.