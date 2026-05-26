В Кремле дали понять Армении, что в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ей не стоит рассчитывать на льготные цены на российский газ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание "Коммерсант".

По его словам, льготные цены на российские энергоносители невозможны для стран Евросоюза, и Армении это хорошо известно.

"Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует очень и очень привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников других интеграций", – отметил Песков на брифинге, когда его спросили о потенциальных последствиях выхода Армении из Евразийского экономического союза.

Одной из таких "других интеграций" Песков назвал Евросоюз. По его словам, в этом случае "категория цен совсем другая, она рыночная".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что страна не намерена выходить из ЕАЭС. Вопрос об исключении страны из организации, говорил он, не может обсуждаться в одностороннем порядке.

Напомним, 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В случае новой победы глава правительства Никол Пашинян получит мандат на воплощение своей политики, в которую входит и сближение с ЕС.

Накануне выборов в МИД РФ заявили, что для Москвы неприемлема линия, которую проводит руководство Армении в отношении ее внешнеполитического вектора, и требуют ясности.

