В Нидерландах армия приостановила учения с использованием взрывчатки из-за риска лесных пожаров

Королевская армия Нидерландов временно приостанавливает все учения в провинции Гелдерланд, предполагающие применение боевых патронов и взрывчатых веществ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Министерство обороны приняло это решение, поскольку уровень риска возникновения лесных пожаров в провинции повышен до 2-й степени.

Армия сообщила в социальных сетях, что учения будут возобновлены только тогда, когда уровень снизится до 1-й степени.

В конце прошлого месяца во время военных учений в Гелдерланде и Северном Брабанте, а также в других местах, вспыхнуло несколько лесных пожаров. В течение двух дней пожары вспыхнули на четырех военных полигонах.

Государственный секретарь по вопросам обороны уже объявил, что изучается возможность корректировки правил проведения учений в засушливую погоду. Новые протоколы должны быть готовы к началу лета.

В апреле сообщалось о по меньшей мере пяти очагах лесных пожаров в Нидерландах, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

В начале мая на бывшем военном полигоне в Ютербозе (немецкая земля Бранденбург) вспыхнул пожар.