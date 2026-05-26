Умеров в Брюсселе провел неанонсированную встречу с главой кабинета фон дер Ляйен

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров в понедельник, 25 мая, в Брюсселе встретился с главой кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом по оборонному сотрудничеству ЕС и Украины.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе, заявила во вторник главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Умеров приезжал в Брюссель на встречу с главой кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Частью обсуждений, конечно, было оборонное сотрудничество, в свете того, что произошло на выходных (жестокая ракетная атака России на гражданское население Украины. – "ЕП"). И также – в свете сегодняшнего визита президента (фон дер Ляйен) в Литву, где также обсуждается оборонное сотрудничество", – рассказала Пиньо.

Она обратила внимание, что эта встреча "является частью регулярных контактов, которые мы имеем с Украиной на всех уровнях".

Стоит заметить, что ЕС остается разделенным относительно назначения европейского представителя для прямого диалога с Россией в рамках переговоров о мире в Украине.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 мая осуществляет визит в Литву, в частности, чтобы от имени ЕС поддержать страны Балтии и обеспечить координацию в ответ на угрозы безопасности в регионе.

Напомним, на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге ЕС.

