В ЕС говорят, что найдут посланника на мирные переговоры, когда будет "готовность РФ к миру"

Обсуждение кандидатуры представителя Европейского Союза для участия в переговорах о мире в Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к прекращению войны.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Пиньо отметила, что "обсуждение по поводу посланников было бы замечательно провести, когда наступит подходящий момент – и когда мы увидим реальную готовность к миру со стороны России".

"Я не буду вдаваться в дальнейшие детали обсуждений о мирных переговорах и посланниках. Вы слышали нас неоднократно: мы не видим никаких сигналов от президента Путина о его реальном желании мира", – заявила пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС остается разделенным в вопросе назначения европейского представителя для прямого диалога с Россией в рамках переговоров о мире в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров в понедельник, 25 мая, в Брюсселе провел неанонсированную встречу с главой кабинета фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 мая осуществляет визит в Литву, в том числе чтобы от имени ЕС поддержать страны Балтии и обеспечить координацию в ответ на угрозы безопасности в регионе.