В аварии школьного автобуса в Бельгии погибли двое детей и двое взрослых

Двое взрослых, находившихся в автобусе, и двое из семи детей, ехавших в нем, погибли в результате столкновения школьного автобуса с поездом в Бельгии.

Эту информацию подтвердил министр транспорта Жан-Люк Круке, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

В результате столкновения погибли четыре человека. Это двое детей в возрасте 12 и 15 лет, их 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель автобуса.

Пятеро других лиц, получивших тяжелые травмы, были доставлены в больницу. Сначала их состояние было критическим, но сейчас оно стабилизировалось.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Точные обстоятельства аварии все еще расследуются, но компания Infrabel уже подтвердила, что на момент столкновения переезд был закрыт. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

"Столкновение произошло в 8:08 утра", – заявил представитель Томас Бекен.

"Записи с камер наблюдения показывают, что светофор был на красном, а шлагбаум опущен. Машинист поезда также включил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Поезд направлялся к станции Буггенхаут и сбавлял скорость, но удар был очень сильным. Это печальный день для компании Infrabel и наши мысли сейчас с жертвами и их семьями", – добавил он.

"Сегодня Европа скорбит вместе с Бельгией", – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я глубоко потрясена новостью о трагической аварии, произошедшей сегодня в Бугенхауте с поездом и школьным автобусом. Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и их близким", – написала глава исполнительного органа ЕС в соцсетях.

В апреле на юго-западе Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд, столкнувшийся с фурой на железнодорожном переезде; водитель грузовика погиб.

Перед тем на одной из веток во французской Нормандии на весь день стало движение после столкновения экспресса с фурой на переезде, в аварии погиб машинист поезда.