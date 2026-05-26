Зеленский встретился с Тихановской
Новости — Вторник, 26 мая 2026, 14:16 —
Президент Владимир Зеленский встретился с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.
Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Во вторник, 26 мая, в Киеве Зеленский обсудил с Тихановской стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства, а также то, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.
"Мы ценим каждое проявление поддержки со стороны белорусов в пользу свободной Украины и знаем, что наступит день, когда между нашими государствами вновь будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина никогда не была угрозой для Беларуси.
Ранее в Тихановской объяснили визит в Киев. Как сообщалось, министр Сибига после встречи с Тихановской выступил против ослабления санкций в отношении "Беларуськалия".
