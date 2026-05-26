Зеленский встретился с Тихановской

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 26 мая, в Киеве Зеленский обсудил с Тихановской стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства, а также то, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

"Мы ценим каждое проявление поддержки со стороны белорусов в пользу свободной Украины и знаем, что наступит день, когда между нашими государствами вновь будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы", – заявил Зеленский.

Фото: Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Он подчеркнул, что Украина никогда не была угрозой для Беларуси.

Ранее в Тихановской объяснили визит в Киев. Как сообщалось, министр Сибига после встречи с Тихановской выступил против ослабления санкций в отношении "Беларуськалия".

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Белорусская стратегия Украины: почему Киев действует вопреки США и при чем здесь визит Тихановской