Писториус будет убеждать Канаду заключить контракт на строительство 12 субмарин

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник отправился в пятидневную поездку в Канаду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как указано, главная задача этой поездки – убедить Оттаву заключить контракт на строительство 12 подводных лодок с немецкой судостроительной компанией TKMS.

Днем ранее Писториус объявил, что отменяет запланированную поездку в Вашингтон, которая была назначена после его визита в Канаду.

По сообщениям немецких СМИ, министр изменил свои планы, поскольку его американский коллега Пит Хегсет не будет присутствовать в Вашингтоне и поэтому не сможет встретиться с ним.

Ряд стран ЕС, в частности Германия, все активнее стремятся наладить сотрудничество с Канадой в сфере обороны на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами при президентстве Дональда Трампа.

Ранее в этом месяце премьер-министр Канады Марк Карни стал первым неевропейским лидером, который принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

В начале года Канада официально присоединилась к программе ЕС SAFE по содействию перевооружению европейских государств.

Также писали, что Канада и пять стран Северной Европы заявили о договоренности по углублению сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях.