Британия ударила санкциями по сетям, которые помогают России в обходе санкций

Великобритания во вторник, 26 мая, ударила новыми санкциями по России: на этот раз они направлены против криптовалютных сетей, которые используются для обхода уже существующих британских ограничений.

Об этом говорится в соответствующем заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Этот пакет из 18 мер непосредственно нацелен на незаконную финансовую инфраструктуру России, которая используется для перемещения средств, закупки товаров и поддержки войны.

Как отмечается, новые санкции, в частности, затрагивают поддерживаемую Кремлем сеть A7, которая активно использует финансовые системы Кыргызстана для перекачки средств в военную экономику России.

Также Британия нацелилась на три грузинские компании, управляющие биржами, ориентированными на Россию, которые, как отмечается, пытаются избежать санкций.

"Если Кремль считает, что может избежать наших санкций, прячась за криптовалютными сетями и теневыми финансовыми системами, он глубоко ошибается", – заявила министр иностранных дел страны Иветт Купер.

На фоне этого стоит напомнить, что правительство Соединенного Королевства 20 мая применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти в третьих странах.

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант извинился за решение о смягчении санкций против России. В этот же день ранее Брайант пытался оправдать такое решение.

