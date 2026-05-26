ЕС призвал Венгрию и других отменить запрет на импорт агропродукции из Украины

Европейская комиссия призывает Венгрию и другие государства-члены ЕС отменить установленные ими односторонние меры по запрету импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Евросоюз хочет, чтобы Венгрия сняла недавно возобновленный запрет на часть агроимпорта из Украины.

"Мы призываем соответствующие государства-члены отменить их односторонние меры, и мы продолжаем взаимодействовать с ними с целью обеспечения этого результата", – заявил Ренье.

По его словам, Еврокомиссия не считает, что такие "меры, которые рискуют фрагментировать единый рынок, являются оправданными после недавнего всестороннего обновления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (ГВЗСТ) между ЕС и Украиной".

"Учитывая прочность и защиту, четко предоставленные обновленной ГВЗСТ в прошлом году, включая положение о защите, которое может быть активировано в случае, если дополнительный импорт вызовет серьезные трудности или в ЕС в целом, или отдельным государствам-членам, мы не считаем, что эти шаги необходимы. Мы, конечно, продолжаем требовать отмены национальных мер, которые до сих пор остаются в силе", – подчеркнул представитель.

Впрочем, он не анонсировал никаких следующих шагов, которые собирается предпринять Еврокомиссия по этому поводу.

"Я не буду заранее давать прогноз о любом потенциальном следующем шаге. Мы сосредотачиваемся на взаимодействии со всеми государствами-членами (включая Венгрию – "ЕП"), в частности, также для того, чтобы объяснить дополнительные защитные гарантии, которые предоставляет обновленная ГВЗСТ. Итак, взаимодействие со всеми соответствующими государствами-членами продолжается", – сообщил Тома Ренье.

Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Венгрии проведут переговоры в последнюю неделю мая и согласуют следующую встречу Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Глава МИД Украины Андрей Сибига уже провел первую личную встречу с Анитой Орбан.