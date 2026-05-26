СМИ: НАТО планирует ускорить реагирование войск в Латвии и Эстонии

НАТО готовит усиление своего восточного фланга путем создания новой военной структуры, которая позволит оперативно разворачивать силы в Латвии и Эстонии в случае угрозы со стороны России.

Об этом агентству Reuters сообщили информированные собеседники, пишет "Европейская правда".

Сейчас войска НАТО в странах Балтии и на севере Польши находятся под единым многонациональным командованием в польском городе Щецин.

Однако предложенные изменения предусматривают создание дополнительного корпусного уровня командования, который должен повысить скорость реагирования и координацию сил в регионе.

По данным военного чиновника, назначение второго корпуса для этого региона позволит НАТО "быстро сосредоточить силы" и усилить оборону региона. В военное время армейский корпус обычно включает несколько дивизий численностью от 40 до 60 тысяч военных.

Собеседники утверждают, что Германия и Нидерланды, в координации с НАТО, якобы достигли соглашения о назначении немецко-нидерландского корпуса, базирующегося в немецком городе Мюнстер, для обороны Латвии и Эстонии.

Они отметили, что вместе с другими партнерами Берлин и Амстердам теперь будут наращивать эти силы.

Впрочем, пока неизвестно, когда это решение вступит в силу и сколько военных будет находиться под командованием нового штаба в случае конфликта.

Министерство обороны Нидерландов заявило, что задача корпуса "пока дорабатывается", и отказалось предоставить детали, а Министерство обороны Германии отказалось от комментариев, ссылаясь на продолжающуюся координацию с НАТО.

Стоит отметить, что по данным СМИ, США намерены существенно уменьшить свои военные взносы в деятельность НАТО, в частности сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд Альянса.

Также напомним, что на фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 000 американских военных из Германии.

Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

