СМИ: Умеров прибыл в Берлин на переговоры с представителями Германии, Франции и Британии

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров прибыл во вторник в Берлин для проведения переговоров на фоне предупреждения России иностранным дипломатам о необходимости покинуть Киев в связи с запланированными авиаударами.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказали, что Умеров встретится с советниками по вопросам национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался от комментариев, сославшись на "конфиденциальный характер встречи".

Посольство Украины в Берлине также отказалось от комментариев.

Эти дипломатические контакты происходят в решающий момент после того, как Россия нанесла массированный удар по Киеву в минувшие выходные и пригрозила дальнейшими "последовательными и системными ударами", говорится в публикации.

Кроме того, переговоры в Берлине проходят на фоне напряженности в отношениях Мерца с президентом Владимиром Зеленским после того, как канцлер Германии направил письмо, в котором предложил Украине "ассоциированное членство" с ограниченными правами и возможностью стать полноправным членом ЕС на более позднем этапе.

Украинский президент отклонил предложение Мерца в минувшие выходные, заявив, что "место Украины в Европейском Союзе также должно быть полноценным, полным и равноправным". Один из дипломатов ЕС, которому также была предоставлена анонимность для свободного высказывания, сказал, что выбор момента был "примечательным".

"На прошлой неделе многие в Брюсселе задавались вопросом, почему Мерц публично выдвигает инициативу относительно ассоциированного членства Украины именно в этот момент. Тот факт, что Умеров сегодня находится в Берлине, указывает на наличие четкой связи в выборе момента", – сказал собеседник.

Сообщалось, что Умеров в Брюсселе встречался с главой кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом по оборонному сотрудничеству ЕС и Украины.

Перед тем он посетил Анкару, где встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.