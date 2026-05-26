База норвежской гуманитарной организации в Украине пострадала от атаки РФ

База норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid в Украине, занимающейся разминированием территорий, подверглась удару в результате российской атаки.

Об этом сообщило руководство организации во вторник, 26 мая, пишет NRK, передает "Европейская правда".

По словам генерального секретаря Реймонда Йохансена, в результате инцидента никто из сотрудников не пострадал, однако транспортные средства и оборудование получили значительные повреждения.

"Это свидетельствует о том, что России безразлично, является ли целями гражданское население, или это касается жизненно важной работы по защите жизни гражданских лиц", – сказал он.

В организации отметили, что гуманитарная деятельность не должна становиться мишенью. Там также подчеркнули, что продолжают работу по восстановлению деятельности и обеспечению мероприятий по разминированию по всей Украине.

24 мая писали, что резиденция посла Албании в Украине Эрнала Фило получила повреждения во время атаки на Киев; в ответ Тирана вызвала дипломата РФ для объяснений.

В тот же день здание Министерства иностранных дел Украины получило повреждения.