Стали известны подробности визита Умерова в Берлин

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров в Германии обсудил вопросы оборонного сотрудничества с советником канцлера Германии по вопросам Украины Гюнтером Зауттером.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, пишет "Европейская правда".

Давитян подтвердила заявления СМИ о том, что во вторник, 26 мая, Умеров прибыл в Берлин.

"Рустем Умеров работает в Берлине. В частности, одна из встреч состоялась с его коллегой Гюнтером Зауттером. Обсуждались вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество, в частности, по поводу Drone Deal между Украиной и Германией", – сказала его пресс-секретарь.

Она отметила, что вопрос "ограниченного членства в ЕС" не обсуждался.

Также Давитян анонсировала визиты Умерова в еще несколько европейских столиц на этой неделе.

Сообщалось, что Умеров в Брюсселе провел встречу с главой кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом по вопросам оборонного сотрудничества ЕС и Украины.

Перед этим он посетил Анкару, где встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.