Норвегия укрепит энергетическую устойчивость Украины к зимнему сезону на более $45 млн

Норвегия и Европейский Союз подписали соглашение на сумму более 400 млн крон с целью обеспечения безопасности энергосистемы Украины к наступлению зимы.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает NRK, пишет "Европейская правда".

По словам Эйде, Норвегия выделяет 425 млн крон (около $45,8 млн), которые будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, аккумуляторных систем и децентрализованных энергосистем, чтобы сделать энергосеть менее уязвимой.

Средства будут поступать через ЕС, чтобы помочь Украине модернизировать инфраструктуру.

"Украина должна пережить и следующую зиму, одновременно строя энергетическую систему, которая будет менее уязвимой к новым атакам", – подчеркнул глава МИД Норвегии.

В конце 2025 года в правительстве Норвегии сообщали, что в 2026 году общая сумма норвежской финансовой поддержки для Украины достигнет 19 млрд евро.

В конце марта сообщалось, что украинские и норвежские компании получат поддержку правительства Норвегии в размере 93 млн крон (8 млн евро) для пилотных проектов в сфере возобновляемой энергетики и поставок лекарств.