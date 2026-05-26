Финляндия планирует оставить границу с Россией закрытой

Министерство внутренних дел Финляндии представило законопроект о продлении действия закона о временных мерах по предотвращению нелегального въезда через восточную границу..

Об этом сообщила во вторник, 26 мая, пресс-служба ведомства, пишет "Европейская правда".

В заявлении в качестве цели законопроекта называется предотвращение давления на Финляндию с использованием иммигрантов.

"Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Однако мы должны быть готовы к быстрым и серьезным изменениям. Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе", – заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

В МВД страны подчеркнули, что угроза нелегального въезда на восточной границе Финляндии остается высокой, и быстрых улучшений в ситуации с безопасностью не ожидается.

Власти Финляндии в 2023–2024 годах неоднократно принимали решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Финляндия также ввела закон о чрезвычайном положении, который позволяет ейотклонять заявления о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих закрытую границу с Россией, и отправлять их обратно.

Президент Финляндии Александр Стубб считает правильным решение правительства держать закрытой границу с Россией, ведь оно помогло предотвратить эскалацию.