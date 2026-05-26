Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что США нарушили режим прекращения огня ночными ударами.
Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".
МИД Ирана заявил, что США нарушили режим прекращения огня в регионе Гормозган вблизи Ормузского пролива.
В внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что Иран ответит и не будет колебаться в защите себя.
"В течение последних 48 часов Соединенные Штаты грубо нарушили режим прекращения огня в регионе Гормозган. Иран возлагает на американский режим ответственность за все последствия, вытекающие из этих агрессивных и неоправданных действий", – заявили в МИД.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 26 мая, что переговоры по соглашению с Ираном затягиваются из-за споров по поводу формулировок.
Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.
На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.