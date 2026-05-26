Глава МИД Норвегии прокомментировал возможность стать посредником в переговорах с РФ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал сообщение Politico о том, что его кандидатура рассматривается на роль посредника от Европы на потенциальных переговорах с Россией.

Об этом норвежский министр сказал в комментарии Радио Свобода, сообщает "Европейская правда".

Барт Эйде отметил, что не знает оснований для этих разговоров и не выдвигал свою кандидатуру.

"Мое имя упоминалось среди нескольких других кандидатур. Не знаю, откуда это взялось… Откровенно говоря, я считаю, что роль Норвегии заключается в том, чтобы быть очень твердым и сильным союзником Украины. А это не то же самое, что выступать посредником между Россией и Украиной. Мы – на стороне Украины", – заявил он.

По мнению главы МИД Норвегии, "настоящее посредничество" может взять на себя "кто-то, кто находится в положении, позволяющем ему видеть себя между этими двумя странами".

"Отдельно идет другая дискуссия, и я считаю ее важной… Речь идет о том, чтобы кто-то выступал от имени Европы. Но это не то же самое, что медиация. Это скорее способ донести голос Европы до переговорного стола, потому что то, как и когда закончится эта война, каким будет ее завершение и какой станет Европа после этого, – это также вопрос, который непосредственно касается Европы", – подчеркнул Барт Эйде.

18 мая издание Politico назвало имена возможных кандидатов на должность спецпосланника для мирных переговоров по Украине от имени Европы. Среди них – бывшая канцлер Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Также в публикации упоминалось имя Эспена Барта Эйде.

Стубб подтвердил свою заинтересованность в этой должности в течение выходных, но отметил, что выдвинет свою кандидатуру только по просьбе лидеров ЕС и после достижения договоренности о прочном перемирии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что президент РФ Владимир Путин может пытаться втянуть Европу в переговоры по войне в Украине, поскольку видит в этом выгоду для себя.