Зеленський бачить перспективи перезапуску відносин з Угорщиною і Грузією

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главою МЗС Андрієм Сибігою говорив про європейські зовнішньополітичні завдання на травень – червень, зокрема про відносини з Угорщиною і Грузією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своєму Х.

Зокрема, Зеленський зазначив, що на рівні команди Україна веде "активний діалог із новою владою Угорщини".

"І є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", – розповів він.

Також за словами президента, вони із Сибігою обговорили роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз.

"Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів", – наголосив Зеленський.

Сибіга доповів і про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.

"Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч", – зазначив президент.

Він також визначив завдання щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – "поки ці завдання непублічні".

"Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Сибіга в ході телефонної розмови з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан домовився про консультації щодо врегулювання питань щодо прав угорської меншини Закарпаття.

Орбан розповіла, що консультації з Україною щодо врегулювання питань щодо прав угорської меншини Закарпаття відбудуться за участю її представників.

У контексті відносин із Грузією Сибіга раніше заявляв, що сторони продовжують розвивати прозорий, прагматичний та конструктивний українсько-грузинський діалог.