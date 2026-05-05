Прем'єр Грузії: Зеленський – президент України, щодо нього я завжди ретельно підбирав слова

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував свою першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулась 4 травня у Єревані, та відносини із ним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський портал SOVA.

Кобахідзе зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.

"Ми готові зробити все, щоб ці відносини максимально відновилися, і щоб це відобразилося у відносинах між урядами. З нашого боку можуть бути вжиті всі розумні кроки", – заявив він.

Кобахідзе також зазначив, що, попри непрості відносини, ніколи не згадував президента України Володимира Зеленського в негативному контексті.

"На це є проста причина: він – президент країни, яка сьогодні перебуває у стані війни, і ця країна – наш друг. Тому щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова", – зазначив політик.

Кобахідзе не погодився розкрити деталі своєї зустрічі із Зеленським, але повторив, що бесіда двох лідерів мала "дружній та орієнтований на майбутнє характер".

"Проблеми, звичайно, залишаються. Нікуди не поділися ні Адеїшвілі, ні Лорткіпанідзе, ні ті заяви, які лунали, ні рішення про відкликання посла тощо. Вчора ми в основному зосередилися на дружній розмові. Настрій був саме таким, що дуже важливо. У деталі, зокрема щодо проблем, ми не заглиблювалися. Проблеми були і нікуди не зникли, але ми маємо бути орієнтовані на майбутнє", – підсумував Кобахідзе.

Відносини між офіційним Києвом і Тбілісі останніми роками були вкрай складними – серед іншого, через позицію керівної "Грузинської мрії" щодо російсько-української війни та постійні звинувачення про нібито плани "зробити Грузію другим фронтом".

Перша зустріч між Зеленським і Кобахідзе відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані 4 травня.

Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.