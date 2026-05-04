Зеленський зустрівся з прем’єром Грузії, проти якого запровадив санкції

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані зустрівся з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Про це він розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що провів зустріч з Кобахідзе на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Met with Prime Minister of Georgia @PM_Kobakhidze. There are indeed unresolved issues between our states. It is important to have dialogue at all levels.



Ukraine has always respected and continues to respect Georgia, its sovereignty, and its people.



We will continue our… pic.twitter.com/DGlGDX7lTn – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

"Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на усіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет і її народ. Ми продовжимо рухати нашу співпрацю вперед", – написав він, не наводячи інших деталей.

В уряді Грузії заявили, що зустріч відбулася з ініціативи української сторони.

Нагадаємо, Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Відносини між офіційним Києвом і Тбілісі останніми роками залишаються вкрай складними – серед іншого, через позицію керівної "Грузинської мрії" щодо російсько-української війни та постійні звинувачення про нібито плани "зробити Грузію другим фронтом".

Майже чотири роки у Грузії не було українського посла – до призначення на цю посаду Михайла Бродовича у січні 2026 року.

"ЄвроПравда" розповідала про значення цього кроку у статті Навіщо Київ повертає посла до недружньої держави.