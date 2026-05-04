Зеленський зустрівся з прем’єром Грузії, проти якого запровадив санкції

Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 16:59 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані зустрівся з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Про це він розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що провів зустріч з Кобахідзе на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. 

"Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на усіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет і її народ. Ми продовжимо рухати нашу співпрацю вперед", – написав він, не наводячи інших деталей. 

В уряді Грузії заявили, що зустріч відбулася з ініціативи української сторони.

Нагадаємо, Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Відносини між офіційним Києвом і Тбілісі останніми роками залишаються вкрай складними – серед іншого, через позицію керівної "Грузинської мрії" щодо російсько-української війни та постійні звинувачення про нібито плани "зробити Грузію другим фронтом". 

Майже чотири роки у Грузії не було українського посла – до призначення на цю посаду Михайла Бродовича у січні 2026 року.  

