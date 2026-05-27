Премьер Литвы заявила, что ее семья также пострадала от крупной утечки данных

Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что ее семья – среди тех литовцев, чьи данные пострадали в результате утечки из госреестров.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене заявила о "полном понимании" эмоций граждан, которых затронула утечка данных из Центра реестров, поскольку проверки показали, что это касается и её семьи.

Публично об утечке стало известно на прошлой неделе. Считают, что из реестров могли нелегально скопировать более 600 тысяч записей. По предварительным выводам следствия, основной целью злоумышленников стали реестры недвижимости и юридических лиц. Доступ к системе, вероятно, получили из-за рубежа, воспользовавшись уязвимостями информационных систем других учреждений или отдельных аккаунтов пользователей.

В среду утром премьер-министр обсуждала утечку данных с министрами экономики и инноваций, внутренних дел и национальной обороны.

"Мы все понимаем, что ситуация очень серьезная", – сказала она.

Центр реестров является госучреждением в подчинении Минэкономики, которому доверено управление практически всеми важными реестрами страны.

Напомним, в апреле во Франции после масштабной кибератаки с кражей данных из реестров задержали 15-летнего парня.