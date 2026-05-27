МВД Польши знает о месте пребывания экс-чиновника, "исчезнувшего" в Венгрии

В МВД Польши располагают информацией о том, что бывший заместитель министра юстиции Марчин Романовский, который в мае "исчез" из квартиры в Будапеште, находится в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал в эфире TVN24.

Во вторник, 26 мая, польские СМИ опубликовали информацию, из которой следовало, что польские спецслужбы якобы нашли Романовского на Балканах. Информаторы сообщили журналистам, что бывший чиновник дважды был в Сербии и один раз в Хорватии.

В среду утром Кервиньский прокомментировал эти сообщения в СМИ.

"Что касается министра Романовского, а точнее Марчина Р., то поиски продолжаются. Я не имею полномочий разглашать такую информацию. Но знаю, что мы близки к раскрытию. Все указывает на то, что он находится в Европе", – сказал министр.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее сообщал, что Романовский, вероятно, выехал из Венгрии через территорию Сербии.

Ранее высказывались предположения, что бывший чиновник мог выехать в США.

Марчин Романовский занимал должность заместителя министра юстиции в период, когда у власти находилась партия "Право и справедливость". Прокуратура выдвинула ему обвинения, связанные с нарушениями в распоряжении средствами из Фонда юстиции.

Романовский и бывший министр юстиции Збигнев Зебро получили убежище в Венгрии в то время, когда премьер-министром этой страны был Виктор Орбан.

10 мая Романовский "исчез" из квартиры в Будапеште. Збигнев Зебро выехал в США.