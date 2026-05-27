В Польше – трое задержанных после фальшивого сообщения о пожаре в квартире семьи президента

В Польше задержали трех юношей, которых считают виновниками фальшивого сообщения о пожаре в квартире, принадлежащей семье президента Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

27 мая министр внутренних дел Марчин Кервиньский объявил, что в связи с ложным сообщением о пожаре в квартире семьи Навроцкого взяли под стражу трех подозреваемых.

Он отметил, что речь идет о лицах в возрасте около 20 лет, у которых уже были проблемы с законом.

"Все указывает на то, что это хорошо организованная группа молодых людей, которые ради славы или личного удовольствия, не по идеологическим мотивам, уже совершали подобные поступки в прошлом", – отметил со своей стороны премьер Дональд Туск.

Неофициально журналисты узнали, что задержанным – по 19-20 лет, они совместно действовали в рамках онлайн-группы, которая занималась хакерскими атаками, рассылкой подобных фальшивых тревог и тому подобное. В следствии считают, что основным мотивом поступка было поразвлечься, а также дестабилизировать ситуацию.

"Им понравилось смотреть, какой хаос они создают своими действиями, и они радовались, когда видели реакции на самом высоком уровне власти и столкновения между двумя сторонами политического спектра", – поделился неназванный собеседник, причастный к следствию.

Напомним, 23 мая неизвестный через приложение "Alarm 112" сообщил службы о пожаре, а затем об угрозе жизни несовершеннолетнего в помещении, которое оказалось семейной квартирой польского президента Кароля Навроцкого.

Окружная прокуратура в Гданьске возбудила уголовное дело по факту ложного заявления.

В ноябре прошлого года польская полиция вела расследование относительно публикации в социальных сетях с угрозами в адрес Кароля Навроцкого.