Экс-премьер Греции представил новую политическую партию

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас создал новую политическую партию, пообещав бороться с коррупцией и добиваться экономического роста страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Ekathimerini.

Поздно вечером во вторник Ципрас представил партию "Греческий левый альянс" (ELAS), обещая восстановить верховенство права и независимость государственных институтов.

По словам Ципраса, партия предлагает "компас для новой Греции" и "новый патриотизм, неразрывно связанный с социальной справедливостью".

"Наша сегодняшняя декларация знаменует собой начало новых коллективных усилий по созданию широкого прогрессивного альянса", – сказал Ципрас во время своего выступления во вторник.

Его объявление стало долгожданным шагом в преддверии всеобщих выборов, запланированных на следующий год.

Ципрас, известный своим драматическим противостоянием с международными кредиторами Греции по третьему и последнему пакету финансовой помощи, который едва не привел к выходу страны из еврозоны, потерпел поражение от действующего премьера Кириакоса Мицотакиса на выборах в 2019 году.

Теперь Ципрас пытается воспользоваться широким недоверием к правительству Мицотакиса из-за коррупционных скандалов, в частности, из-за мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями Европейского Союза.

Ципрас ушел в отставку с поста главы левоцентристской партии СИРИЗА в 2023 году после ее второго тяжелого поражения на выборах от партии Мицотакиса.

В прошлом году он также подал в отставку с должности депутата парламента, что привело к расколу СИРИЗА и образованию новых партий.