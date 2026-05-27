СМИ: топ-чиновников Еврокомиссии раздражает зарядка электромобилей в дальних поездках

Часть топ-чиновников Еврокомиссии якобы раздражены вынужденными остановками на пути из Брюсселя в Страсбург в связи с тем, что служебные электромобили требуют дозарядки на таком расстоянии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Собеседники из команд трех еврокомиссаров анонимно поделились, что вынужденные остановки в Люксембурге для дозарядки электромобилей все больше раздражают некоторых из европейских чиновников.

Служебные электромобили Еврокомиссии в случае путешествий еврокомиссаров в Страсбург требуют 20-30 минут на зарядку, дополнительно удлиняя 5-часовую поездку из Брюсселя. Расстояние между городами – примерно 440 км.

Альтернативой остановке могли бы быть поездки на меньшей скорости, но тогда продолжительность путешествия возрастает даже до 7 часов.

Переход на электромобили начался еще во время первого срока на посту президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она поставила цель до 2027 года заменить все 128 служебных автомобилей Еврокомиссии электромобилями. Сейчас они составляют уже 80% автопарка.

По словам одного из собеседников, еврокомиссары не очень охотно рассматривают вариант поезда, поскольку иногда в дороге возникает потребность в телефонном звонке, а детали обсуждения могут требовать приватности.

Венгерский еврокомиссар Оливер Вархеи якобы начал избегать личного служебного электромобиля и порой ездит в микроавтобусе с командой.

Сама Урсула фон дер Ляйен пока избежала этого неудобства – из-за требований безопасности к автомобилю для ее должности замена на электромобиль еще не состоялась.

