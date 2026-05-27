Во Франции расследуют, произошло ли иностранное вмешательство на последних местных выборах

Прокуратура Парижа начала расследование, чтобы выяснить, пыталось ли иностранное государство вмешаться в местные выборы, чтобы дискредитировать трех кандидатов в мэры от крайне левой партии "Непокоренная Франция".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Французские чиновники подозревают, что вероятную дискредитацию трех кандидатов в мэры от пропалестинской партии "Непокоренная Франция" перед местными выборами в марте осуществила малоизвестная израильская фирма под названием BlackCore.

В рамках кампании по дискредитации были созданы обманчивые веб-сайты и аккаунты в социальных сетях, где утверждалось о якобы преступном поведении кандидатов. Также в интернете размещались рекламные объявления пренебрежительного содержания, сообщили агентству источники, знакомые с этим делом.

Решение парижских прокуроров начать независимое расследование подчеркивает все большее давление, под которым находятся французские власти в связи с инцидентами, вызвавшими неудобные вопросы о безопасности выборов.

Их расследование будет включать элементы следственных действий, которые проводят в Марселе и Тулузе, а также предусматривает участие специализированных киберполицейских сил.

Расследование ведут прокуроры из отдела, отвечающего за военные дела и атаки на фундаментальные интересы нации.

Среди вероятных преступлений – иностранный шпионаж, фальсификация выборов с помощью фейковых новостей или мошеннических манипуляций, а также пропаганда терроризма в интернете.

По данным французских властей, операция была направлена против кандидата в мэры Марселя Себастьяна Делогу, кандидата в Тулузе Франсуа Пикемаля и их коллеги из Рубе Давида Гиро.

Партию "Непокоренная Франция" регулярно обвиняют в антисемитизме некоторые лидеры еврейской общины и политические соперники. Сама политическая сила эти обвинения отрицает.

Второй тур местных выборов во Франции состоялся 22 марта, тогда как первый тур прошел 15 марта.

Местные выборы продемонстрировали стремительную маргинализацию президентского лагеря. Зато ультраправые, хоть и улучшили свои результаты, однако не так сильно, как многие рассчитывали.

