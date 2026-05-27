Президент Литвы прокомментировал масштабную утечку данных из реестров

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал недопустимым инцидент с утечкой данных граждан из государственных реестров и считает неправильным, что информация об этом долгое время не сообщалась публично.

Науседа отметил, что ситуация с утечкой данных Центра реестров обсуждалась на последнем заседании Государственного совета обороны.

"Это вопрос национальной безопасности. То, что произошло – неприемлемо, это не должно повториться в будущем. Мы должны как можно быстрее устранить последствия случившегося", – заявил президент.

Также он назвал неправильным то, что публично об инциденте сообщили с задержкой, и указал, что запрета со стороны Генпрокуратуры не было.

По его словам, сейчас у государственных служб нет информации о случаях злонамеренного использования похищенных данных, но не исключено, что это может произойти.

"Наши институты информируют всех заинтересованных, чтобы снизить такие риски. Урок заключается в том, что многие наши учреждения все еще имеют уязвимости… Неправильно, что мы иногда любим указывать на Литву как на одно из передовых государств в сфере кибербезопасности, а теперь имеем такой скандал", – добавил Гитанас Науседа.

Публично об утечке стало известно на прошлой неделе. Считается, что из реестров могли незаконно скопировать более 600 тысяч записей. По предварительным выводам следствия, основной целью злоумышленников стали реестры недвижимости и юридических лиц.

Премьер-министр Инна Ругинене заявила, что ее семья также пострадала в рамках этого инцидента.