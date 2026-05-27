Науседа заявил о признаках того, что утечка данных из реестров является атакой со стороны враждебных государств

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду после заседания Совета национальной обороны (СНО) заявил о признаках того, что хищение данных из Центра реестров является деятельностью государств, враждебных Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Президент Литвы еще раз подтвердил, что данные были похищены преимущественно через учетные записи Департамента миграции. В то же время он подчеркнул, что есть и другие слабые места, на которые следует обратить внимание. Как отметил Науседа, следует заранее подготовиться к возможным подобным кибератакам.

"Сегодня, вероятно, можно сказать, что это действие враждебных государств. Есть признаки того, что это кибератака, организованная враждебными государствами", – сказал президент.

Однако он подчеркнул, что это не освобождает государственные институты от ответственности. Как заявил глава государства, безопасности данных был нанесен значительный ущерб.

"Информация была неудовлетворительной. Информация должна была предоставляться в режиме реального времени, ведь если признано, что существует проблема с безопасностью данных, то все сигналы и все красные лампочки должны были сработать немедленно. Нельзя держать людей в неведении бесконечно", – подчеркнул Науседа.

Кроме того, президент отметил, что до сих пор не получил ответа на вопрос, почему его самого не проинформировали в режиме реального времени об утечке данных.

"Мне пытаются объяснить, что сначала были выявлены лишь отдельные случаи, и масштабность этого процесса не была очевидна. Однако, когда к делу подключилась Генеральная прокуратура, масштабность стала очевидной, и это произошло примерно в конце апреля", – отметил он.

Президент говорит, что это "скандал, который пошатнул основы национальной безопасности".

Публично об утечке стало известно на прошлой неделе. Считается, что из реестров могли нелегально скопировать более 600 тысяч записей. По предварительным выводам следствия, основной целью злоумышленников стали реестры недвижимости и юридических лиц.

Премьер-министр Инна Ругинене заявила, что ее семья также пострадала в рамках этого инцидента.