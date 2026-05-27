Президент Литвы: мы решительно настроены сбивать дроны и использовать для этого дорогие ракеты

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что Литва решительно настроена сбивать летательные аппараты, нарушающие её воздушное пространство, даже если для этого придётся использовать дорогие ракеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Он выступил с этим заявлением после того, как на прошлой неделе беспилотники якобы дважды нарушили воздушное пространство Литвы. В обоих случаях была объявлена воздушная тревога.

"Стоимость сбивания для нас не является самым важным фактором, для уничтожения летательного аппарата можно использовать и дорогостоящие системы, ведь человеческие жизни бесценны, а здоровье людей является нашим главным приоритетом", – заявил Науседа.

По словам Науседы, Литва стремится к тому, чтобы система противовоздушной обороны и обнаружения страны охватывала различные высоты, чтобы иметь возможность как можно раньше идентифицировать беспилотный летательный аппарат, и как только угроза, которую представляет дрон, станет очевидной, его можно будет уничтожить.

"Оборудование есть, его интенсивно испытывают. (...) Эти системы должны функционировать надлежащим образом, они должны работать в различных метеорологических условиях, они должны охватывать как большие, так и малые расстояния", – сказал президент.

В связи с ростом числа инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии во вторник в Вильнюсе состоялась встреча между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентами Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Науседы, фон дер Ляйен отметила, что Комиссия настроена быстрее реализовать такие инициативы, как "Европейская стена дронов" или "Восточный фланг".

"Эти инициативы действительно важны, и они позволяют нам рассчитывать на должное внимание при рассмотрении многолетней финансовой перспективы, переговоры по которой вскоре начнутся", – сказал он.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее выступил за продолжение ударов украинскими дронами по объектам в России, призывая Украину к осторожности ввиду отклонения беспилотников.

