В Германии спасли десантников немецкой армии, застрявших на деревьях

В Германии пожарные спасли двух парашютистов с деревьев на полигоне немецких вооруженных сил в Шеуене недалеко от Целле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пожарная служба Целле сообщила, что спасатели получили вызов поздно вечером во вторник.

Солдата спасли с высоты примерно шести метров с помощью поворотной лестницы, а женщину-военнослужащую сняли с дерева на высоте десяти метров с помощью переносной лестницы. Оба десантника не пострадали.

Пожарная служба не предоставила никакой информации о причине несчастного случая.

Спасательная операция проводилась в тесном сотрудничестве с немецкими вооруженными силами.

